De Graafschap-trainer Roelofsen: ‘3 punten in Oss als we erbij willen blijven’

Trainer Richard Roelofsen heeft geen last van blessures en schorsingen in zijn selectie (alleen Joel Valencia en Sam Bisselink komen dit seizoen niet meer in actie) en ziet verder geen enkele reden om het elftal, dat zorgde voor een galavoorstelling tegen de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, te wijzigen.

Roelofsen weet wel dat het niet bij voorbaat een makkelijke wedstrijd is op bezoek bij de nummer zeventien in de eerste divisie. ,,Heracles stond wat hoger op het veld en dan krijg je wat meer ruimte om te voetballen. Daar ligt nu wel de uitdading. We moeten voorzichtig zijn met de bal, veel variatie hebben in ons aanvalsspel en zorgen voor een goede restverdediging tegen TOP Oss.”

Inhaalslag

Hoewel Roelofsen in zijn periode als interim-trainer achttien punten haalde in negen duels, moet er nog steeds een inhaalslag worden gemaakt om de play-offs te bereiken. Vier punten op nummer acht NAC Breda om precies te zijn. ,,Als je mee wilt blijven doen, moet je in Oss wel winnen", zegt Roelofsen.

De trainer is blij dat zijn ploeg in de laatste zes duels in ieder geval nog ergens om speelt. ,,Het enthousiasme is weer terug bij iedereen. De spelers hebben dat aan zichzelf te danken. We kunnen nog iets van het seizoen maken. Dat is natuurlijk veel fijner als je nu nog zes weken had moeten trainen, terwijl er niets meer op het spel staat. Voor iedereen is dit prima.”

Het kunnen nog zes zinderende weken worden, want ook MVV en FC Eindhoven, de nummers zes en zeven, zijn nog lang niet zeker van deelname aan de play-offs. En onder De Graafschap houden clubs als ADO Den Haag en Telstar ook nog een sprankje hoop op het toetje, waarin normaliter de nummers drie tot en met de acht uit de eerste divisie zich voor plaatsen.

Resterende wedstrijden

FC Eindhoven (plaats 6, 50 punten): VVV Venlo (uit), NAC (thuis), Jong FC Utrecht (thuis), Roda JC (uit), Helmond Sport (thuis), Jong PSV (uit).

MVV (plaats 7, 50 punten): FC Dordrecht (thuis), Jong PSV (uit), Jong AZ (thuis), De Graafschap (uit), Telstar (thuis), Almere City FC (uit).

NAC Breda (plaats 8, 49 punten): Willem II (thuis), FC Eindhoven (uit), Roda JC (thuis), Almere City (uit), Heracles (thuis), Telstar (uit).

De Graafschap (plaats 9, 45 punten): TOP Oss (uit), ADO (thuis), Willem II (uit), MVV (thuis), VVV-Venlo (uit), FC Den Bosch (thuis).

ADO Den Haag (plaats 10, 43 punten): Almere City (thuis), De Graafschap (uit), Helmond Sport (thuis), Jong Ajax (uit), FC Dordrecht (thuis), Jong AZ (uit).

Telstar (plaats 11, 43 punten): PEC Zwolle (uit), VVV-Venlo (thuis), FC Den Bosch (uit), Willem II (thuis), MVV (uit), NAC Breda (thuis).

Opstelling De Graafschap: Jurjus; Fortes, Schenk, Hillen, Büttner; Brittijn, Neghli, Kaak; Korte, Haen, Önal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.