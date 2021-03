De Graafschap-trainer Snoei pakt aanvoerdersband af van Seuntjens na NAC-transfer; Van de Pavert nieuwe captain

Autocou­reur Thijmen Nabuurs schroeft zijn ambities op: ‘Ik ben hier om te winnen’

10 maart GROENINGEN - Thijmen Nabuurs zal ook dit seizoen actief zijn in de GT4 European Series. De 24-jarige autocoureur uit Groeningen heeft bijgetekend bij V8Racing. In dat Nederlandse team wil Nabuurs, samen met ploeggenoot Job Rappange, in zijn tweede seizoen in het sportwagenkampioenschap maar één ding: de titel pakken.