De Graafschap verhuurt Jesse Schuurman aan Roda JC

Met samenvatting Memphis Depay ziet Atlético Madrid vanaf de bank nipt winnen bij Osasuna

Atlético Madrid heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om een ticket voor deelname aan de Champions League. De ploeg van coach Diego Simeone versloeg in Pamplona rechtstreekse concurrent Osasuna met 1-0. Memphis Depay bleef het hele duel op de bank bij Atlético, dat donderdag nog door Real Madrid was uitgeschakeld in het Spaanse bekertoernooi.

29 januari