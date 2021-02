De Graafschap verlengt contract Snoei met een jaar

De contractverlenging wordt naar verwachting binnen enkele dagen officieel bekrachtigd. Woensdagavond buigt de raad van commissarissen van De Graafschap zich voor de laatste keer over de toekomst van de trainer. Daarna worden snel de handtekeningen gezet.

Snoei is bezig aan zijn tweede jaar bij De Graafschap. In zijn eerste seizoen heeft het coronavirus een streep door promotie gezet. Met zeven overwinningen op rij is de Doetinchemse club nu weer volop in de race voor een eredivisieticket.

De coach uit Didam krijgt de kans zijn missie af te maken. Zijn eerste opdracht is de club terug te brengen naar de eredivisie. Voor komend seizoen is lijfsbehoud dan het grote doel.

Kentering

De contractverlenging heeft intern wel tot discussie geleid. Het nukkige imago van Snoei is de afgelopen maanden veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Ook het moeizame voetbal heeft voor twijfels gezorgd. De Didammer is voor de winterstop overladen met kritiek.

Maar na de mokerslag bij concurrent Almere City (1-0 nederlaag op 2 januari) is de trainer er bij De Graafschap in geslaagd voor een kentering te zorgen. Snoei heeft zijn manschappen bij elkaar gehouden en een winnaarsmachine neergezet. De achterstand op Almere - begin januari nog acht punten - is met de zegereeks volledig weggewerkt en de Superboeren hijgen koploper Cambuur weer in de nek. Vooral tegen Telstar (2-0), Roda JC (1-3) en FC Volendam (1-4) heeft De Graafschap ook beter voetbal laten zien. Daarmee is de storm van kritiek gaan liggen en zijn veel twijfels weggenomen.

Veel vertrouwen

De Didammer kan vanwege de sportieve prestaties bij de beleidsbepalers - met Peter Hofstede als technisch manager - op veel vertrouwen rekenen. De Graafschap pakt dit seizoen gemiddeld 2,24 punten per wedstrijd. Snoei wordt ook geroemd om zijn hoge arbeidsethos en zijn aandacht voor de jeugdopleiding.

Met de kans op een slechte afloop van het seizoen neemt De Graafschap evenwel risico door de oefenmeester in een vroegtijdig stadium langer aan zich te binden. Bij het mislopen van promotie heeft Snoei gefaald en is het de vraag of zijn positie houdbaar is. De coach heeft in het verleden bij meerdere clubs zijn klus niet afgemaakt.

Na het invullen van de trainerspost gaat de Doetinchemse club zich richten op de invulling op de selectie voor komend seizoen. De Graafschap is al met aanvoerder en topscorer Ralf Seuntjens in gesprek over een contractverlenging.