De Graafschap wil Achterhoekers Alexander Büttner en Boyd Lucassen

Podcast Formule 1| ‘Imola wordt hét meetmoment voor Max Verstappen en Red Bull’

Na drie races in de Formule 1 heerst Ferrari. Tenminste, Charles Leclerc. Hij voert het WK-klassement aan. En Max Verstappen haalde slechts één keer de finish. Twee keer was er een did not finish. In een nieuwe Pitstop bespreekt Etienne Verhoeff met Arjan Schouten, Marijn Abbenhuijs en Tom Coronel de lessen van de eerste races in 2022.

17 april