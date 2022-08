De Graafschap wil bij Jong Ajax zonder Büttner van de ‘nul’ af

Bondscoach Stanley Menzo na negen maanden weg bij Suriname vanwege ‘lucratieve aanbieding uit China’

De bondscoach van het Surinaamse voetbalelftal Stanley Menzo stapt per 1 september op. De oud-keeper van onder meer het Nederlands elftal en Ajax is ingegaan op een lucratief aanbod uit het buitenland. Dat heeft hij zaterdagmiddag via een videopersconferentie aan de Surinaamse pers medegedeeld, meldt de lokale nieuwssite Starnieuws.

