De Graafschap wil tegen Telstar van Mike Snoei de eerste zege pakken, maar dat gebeurt zonder topscorer Neghli

De Graafschap gaat donderdagavond (20.00 uur) in Velsen-Zuid tegen Telstar op jacht naar de eerste zege in de Keuken Kampioen Divisie. Dat gebeurt zonder topscorer Camiel Neghli.

Neghli, die drie van de vier doelpunten heeft gescoord, ontbrak de afgelopen dagen op de training. ,,We hoeven daar niet geheimzinnig over te doen”, aldus De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart. ,,Hij is er niet bij en dat is jammer, want als linksbenige rechtsbuiten heeft hij het geweldig gedaan tot nu toe. Daar heb ik nog maar weinig mensen over gehoord.”

Giovanni Korte lijkt de vervanger te worden van Neghli, waardoor de 18-jarige Basar Önal als rechtsbuiten zal spelen.

De Graafschap haalde uit de eerste vier duels slechts één punt. Het eerste punt werd afgelopen vrijdag gepakt in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht (1-1), maar toen was het spel niet om over naar huis te schrijven. De grote vraag is of Poldervaart weer met Danzell Gravenberch als aanvallende middenvelder aantreedt of voor de jonge Hamza Bouihrouchane kiest.

Centrumverdediger Rio Hillen, die afgelopen vrijdag al na 33 minuten uitviel, is hersteld van zijn blessure en weer inzetbaar.

Kunstgras

Bij tegenstander Telstar staat trainer Mike Snoei langs de lijn en die zal getergd zijn. Didammer Snoei werd in mei 2021 ontslagen bij De Graafschap nadat hij promotie naar de eredivisie op miraculeuze wijze was misgelopen. Poldervaart: ,,Natuurlijk gaan we voor onze eerste overwinning, maar het zal niet makkelijk worden. We spelen tegen Telstar voor de eerste keer op kunstgras en zij hebben spelers die daar goed op uit de voeten kunnen. En ze spelen met een 5-mans achterhoede. Het is vaak lastig om daar doorheen te komen.”

Vermoedelijke opstelling: Jurjus; Schouten, Fortes, Hillen, Büttner; De Jong, Gravenberch (Bouihrouchane), Brittijn; Önal, Benschop, Korte.