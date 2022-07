De Graafschap wint laatste test tegen Roda JC; Büttner en De Jong kijken toe vanaf de zijlijn

Trainer Adrie Poldervaart moest vlak voor het duel op het prachtige veld in Delden zijn opstelling aanpassen. Siem de Jong was ziek en Alexander Büttner had een lichte blessure. Xandro Schenk en Hicham Acheffay werden hun vervangers.

In het eerste half uur had De Graafschap niets te vertellen en werd door de Limburgers weggetikt. Het was een wonder dat Roda JC niet scoorde. Na een ingreep van Poldervaart kregen de Achterhoekers meer grip op de wedstrijd.

Het werd vervolgens een vechtwedstrijd, waarin Neghli, die de tweede helft als aanvallende middenvelder een veel betere indruk maakte dan als rechtsbuiten, de enige goal na goed doorzetten van Philip Brittijn.

,,De intensiteit was in het eerste half uur niet goed", zei Poldervaart naderhand. ,,Er komen is niet zo'n probleem, er blijven wel. Die tekst had ik vanochtend op een sheet gezet. En het kwam uit. Na het slechte half uur, waarin Roda JC makkelijk twee keer had kunnen scoren, was het een stuk beter. Vooral Rio Hillen vond ik uitstekend spelen.”

Roda JC-De Graafschap 0-1 (0-0). 0-1 Neghli.

Opstelling De Graafschap: Jurjus; Schouten (80. Lammers), Fortes, Schenk, Hillen (80. Baas), Brittijn, Acheffay (46. Önal), Bouihrouchane (70. Schuurman), Neghli (86. Yadir), Gravenberch (80. Lukassen), Korte (70. Haen).