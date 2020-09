De grootste motivator van Estavana Polman huppelt thuis rond: ‘Met tranen in mijn ogen gezeten’

Thiem: ‘Ik had gehoopt dat we beiden konden winnen’

6:58 ,,Ik had gehoopt dat we beiden konden winnen’’, sprak Dominic Thiem na de zenuwslopende finale op de US Open. De woorden van de Oostenrijkse winnaar waren gericht aan Alexander Zverev, die dicht bij zijn eerste grandslamtitel was, maar toch in vijf sets verloor.