De hooligan is terug: politie bereikt grens en pleit voor structureel verbod uit-fans

Update Bondsbu­reau gymnastiek­bond KNGU verruilt Beekbergen voor Papendal in Arnhem

De Nederlandse gymnastiekunie KNGU verhuist met zijn bondsbureau naar sportcentrum Papendal in Arnhem. Dat besluit is genomen na positief advies van de ondernemingsraad, zo bevestigde algemeen directeur Remco Boer. De KNGU was decennia lang gehuisvest in de bossen van Beekbergen.