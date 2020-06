De Jamaicaan die onze zuiderburen een nationaal trauma bezorgde

Er zijn geruchten dat Peter Prendergast na afloop van het WK 2002 op vakantie is gegaan naar Rio de Janeiro. En dat de Jamaicaanse arbiter niet zelf voor dit tripje hoefde te betalen. Deze geruchten hebben hun voedingsbodem in België, het land waar de naam Prendergast nog altijd een welhaast fysieke weerstand oproept.

Op 17 juni 2002 stonden België en Brazilië tegenover elkaar in de achtste finales van het WK voetbal. De Brazilianen waren zwaar favoriet, maar werden door ‘de Rode Duivels’ van de mat gespeeld. In de 36ste minuut kregen de Belgen hun beloning, toen Marc Wilmots raak kopte. Uit het niets klonk er echter het fluitsignaal van Peter Prendergast. De Jamaicaan constateerde dat Wilmots zijn mandekker geduwd had en keurde de goal af. Een kantelpunt in de wedstrijd, die uiteindelijk met 2-0 werd gewonnen door Brazilië. Exit België.