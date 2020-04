De jeugd mag trainen! Maar deze leeftijdsgrenzen doen toch pijn

Voetballers, hockeyers of andere jeugdige teamsporters die in een O19-team uitkomen, hadden zich er zo op verheugd: vanaf woensdag 29 april mogen ze - na een periode van zeven weken zonder activiteit - in ieder geval weer trainen. En kunnen ze hun teamgenoten eindelijk weer eens in de ogen kijken.



Maar nu blijkt dat dit niet voor iedereen geldt. Sporters die al 19 jaar zijn geworden, moeten thuisblijven. Ze worden aangemerkt als senior en mogen de komende maanden niet met hun team meetrainen.