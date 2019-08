Lovende kritiekIn de laatste test voor het begin van de competitie heeft Frenkie de Jong niet alleen diepe indruk gemaakt op zijn trainer en de fans van FC Barcelona, maar wordt hij ook vanuit de rest van de (voetbal)wereld overladen door lof over zijn vertoonde spel. De oud-Ajacied won met Barça vannacht in Ann Arbour (Verenigde Staten) met 4-0 van Napoli. De Jong speelde de volle 90 minuten en stond aan de basis van een van de treffers.

Door Edwin Winkels



Een filmpje met vrijwel alle balcontacten van De Jong is op twitter al tienduizenden malen bekeken. De commentaren zijn eensluidend: nog vóór de start van de competitie, vrijdag in Bilbao tegen Athletic, heeft hij zijn plaats in de basiself al afgedwongen, is hij voor 75 miljoen euro een koopje en voetbalt hij alsof hij al zijn hele leven bij Barcelona speelt.

Lees ook Barcelona wint opnieuw van Napoli, schitterende assist De Jong Lees meer

Bekijk hier de actie van De Jong:

Oud-voetballer Ray Hudson, commentator voor de Amerikaanse televisie, vatte het als volgt samen: ,,Frenkie de Jong behandelt de bal met meer zorg dan een tiener zijn smartphone.” Maar belangrijker voor de speler uit Arkel is de mening van zijn eigen trainer, Ernesto Valverde: ,,We hebben een fantastische aankoop gedaan. Hij heeft bewezen een groot speler te zijn. We zullen wel zien wat de plannen met hem zijn, we hebben veel spelers op het middenveld.”

De Jong speelde gisteren als verdedigende middenvelder op de vertrouwde plek van Sergio Busquets, die daar al tien jaar onafgebroken speelt. Valverde liet de Catalaan vannacht de hele wedstrijd op de bank, terwijl Frenkie zich kon uitleven alsof hij nog in de jeugd van Willem II speelde. Veel meer dan Busquets bemoeide hij zich met de opbouw van het spel, zijn medespelers leverden de bal bijna blind bij hem in. In de hele voorbereiding hebben Busquets en De Jong maar 24 minuten samen in het veld gestaan.

,,Het is geen probleem zoveel goede middenvelders te hebben. Het probleem zou zijn als we ze níet zouden hebben,” zei Valverde. Vannacht speelden Sergi Roberto en Aleñá naast De Jong. Na ruim een uur vielen Arthur, Vidal en Rafinha in. De doelpunten waren van Suárez (2), Griezmann en Dembélé, de drie spitsen in afwezigheid van de geblesseerde Messi.

,,De baas van het middenveld,” schrijft de krant Sport vanochtend over De Jong, die een 9 krijgt voor zijn optreden. ,,Hij doet alles goed, zowel verdedigend als aanvallend. Waarom is hij niet eerder gekomen?” En El Mundo Deportivo: ,,De Jong staat in de basis om er ook te blijven. Tegen Napoli had hij een magistraal optreden. Hij is er klaar voor om de strijd om een plek aan te gaan.” Bijna 93% van de bijna honderd passes van Frenkie kwamen goed aan.