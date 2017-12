De kersttrui van Dafne, El Ghazi in Amsterdam

SportbytesVeel sporters hebben buiten de stadions ook nog een sociaal leven. In deze rubriek verzamelen we de korte updates van de atleten op Facebook, Twitter en Instagram. De gekste, mooiste en opvallendste posts van de sporters. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Twee iconen arm in arm

Prachtige foto. FC Barcelona-icoon Carles Puyol gearmd met Real Madrid-icoon Raúl. Beide heren waren uiteraard aanwezig bij El Clásico vanmiddag.

Día de Clásico, hoy rivales pero siempre amigos. Today we are rivals but always friends. #elclasico. ¿Quién ganará? Een foto die is geplaatst door null (@carles5puyol) op 23 Dec 2017 om 1:29 PST

Dafne met een gezellige trui

Of Dafne Schippers naast het trainen nog een beetje aan kerst vieren toekomt? Ze heeft er in elk geval de juiste trui voor aan.

Haase heeft er zin in

Geen wild Oud & Nieuw voor Robin Haase. Op 1 januari begint in India namelijk de Maharashtra Open. En Haase heeft er zin in. Laat hij even weten ook.

Van der Horst de sneeuw in

Robert van der Horst heeft een andere bestemming dan Robin Haase. De speler van Oranje Rood is lekker met zijn kinderen op wintersport in Serfaus-Fiss-Ladis in Oostenrijk.

El Ghazi terug in Nederland

De Franse competitie is wat dagen eerder de winterstop ingegaan. Lille-aanvaller Anwar El Ghazi kan dus ruim op tijd in Nederland zijn voor de feestdagen.

Nice to be in Amsterdam again and to see my little brother. 👍👍👍 Een foto die is geplaatst door null (@elghazi21) op 22 Dec 2017 om 5:17 PST

Del Piero poseert in China

Of Alessandro Del Piero ook op tijd in zijn vaderland is voor de kerst, is zeer de vraag. De voormalige Italiaanse vedette heeft het hoe dan ook prima naar zijn zin in Ghangzhou in China.