De Ligt maakt indruk met vloeiend Italiaanse volzinnen

Zaterdag maakte De Ligt zijn langverwachte rentree bij Juventus - Cagliari (2-0), nadat hij ruim drie maanden moest herstellen van een schouderoperatie. De 21-jarige Oranje-international zal deze revalidatieperiode ongetwijfeld ook aan zijn Italiaans gewerkt hebben. En dat betaalt zich uit. Na afloop van de wedstrijd tegen Cagliari sprak De Ligt met het clubkanaal van Juventus en dat deed de oud-Ajacied in indrukwekkende Italiaanse volzinnen. Hij vertelde daarin onder meer over de manier van spelen in Turijn en hoe dit overeenkomt met het spel van Ajax.

Enthousiaste reacties

De reacties onder de video zijn enthousiast. ‘Hij spreekt nu al beter Italiaans dan Antonio Cassano’, grapt iemand. ‘Hij is 21 jaar en spreekt beter Italiaans dan 45 procent van de bevolking’, doet iemand anders er een schepje bovenop. Kortom, De Ligt is bezig om op én naast het veld vele Italiaanse harten te veroveren. Of zoals iemand onder de video reageert: ‘Hoe kun je niet van deze jongen houden?’



Overigens zal Juventus de komende periode waarschijnlijk veelvuldig een beroep op De Ligt moeten doen, want hij is op dit moment de enige fitte centrumverdediger in Turijn. Zijn Turkse collega Merih Demiral heeft namelijk een spierverrekking opgelopen en is net als de Italiaanse routiniers Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci voorlopig niet inzetbaar.