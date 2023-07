De Nederlandse verdediger is in trek bij de Europese top: 'Ze zijn goed in overtallen creëren en druk wegnemen’

Trevor Francis (69), de eerste Brit voor wie een miljoen werd betaald, overleden

De Britse oud-voetballer Trevor Francis is in Spanje op 69-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. De 52-voudig international van Engeland speelde onder andere in Engeland, de Verenigde Staten, Italië en Schotland. Met Nottingham Forest won hij twee keer de Europa Cup I, de voorloper van de Champions League. Het meest bekend is hij van zijn recordtransfer in 1979.