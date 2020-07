De olympisch kampioene die in eigen land wordt doodgezwegen

Op 20 juli 1996 zwom Michelle Smith op de 400 meter wisselslag naar goud in Atlanta, haar eerste van in totaal drie olympische titels. De Ierse had jarenlang in de naamloze achterhoede rond gedobberd, maar was plotseling de allerbeste zwemster van de wereld. Ze werd getraind door haar partner Erik de Bruin, een Nederlandse kogelstoter en discuswerper die een fikse dopingschorsing aan zijn broek had hangen. Kortom, zelfs bij de naïefste tv-kijker gingen alle alarmbellen af.