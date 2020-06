De opschepperig hoge lob van Karel Poborsky

Er is geen hard onderscheid tussen een stift en een lob. Gevoelsmatig is het verschil er zeker, maar er staat nergens in koele cijfers vastgelegd wanneer je over een lob spreekt en wanneer over een stift. Dennis Bergkamp was een man van de stift. Of beter gezegd, het stiftje. Hem zou je wat dat betreft als een minimalist kunnen beschouwen. Bergkamp wipte de bal nooit hoger over de keeper dan strikt noodzakelijk. Waarom zou je ook.