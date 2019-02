De schandalige vuistslag van oud-Ajacied Chivu

Het jaar daarop liet Chivu zich van zijn slechtste kant zien. De man die ooit als betrouwbare Ajax-verdediger met een engelengezicht de harten van de fans stal, bleek een kwaadaardig aspect in zijn karakter te hebben. Terwijl de bal niet in de buurt was, sloeg hij tegenstander Marco Rossi met een vuist vol in het gezicht. Nou heb je vuistslagen en vuistslagen. Iemand van achteren hard in het gezicht raken - een zogenaamde ‘suckerpunch’ - terwijl je zelf dus ook nog eens een helm draagt, is te vinden in de onderste regionen van de meetlat der laffe daden. Dat weet Chivu zelf ook wel. Zijn berouw achteraf zei voldoende: ,,Ik voel me een klootzak. Hopelijk hebben mijn dochters dit niet gezien.’’



Overigens had zijn slachtoffer Rossi er een handje van om het aan de stok te krijgen met beroemde voetballers. Nauwelijks een maand later werd de Bari-speler in de maag gestompt door AC Milan-spits Zlatan Ibrahimovic. De Zweed kreeg direct rood, en moest drie wedstrijden toekijken. Chivu, wiens klap op het oog vele malen erger was, werd op basis van camerabeelden ‘slechts’ vier duels geschorst.



