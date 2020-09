De sporters en supporters balen, maar het circus draait door

Onduide­lijk­heid bij sportclubs: mogen ouders van uitspelen­de clubs wél langs de lijn staan?

15:42 Sportclubs in de regio Utrecht zijn druk met de voorbereidingen voor voetbal of hockey zonder publiek. Maar er zijn veel vraagtekens en er is verwarring. Want klopt het wat directeur Jan Dirk van der Zee van de KNVB zegt? Ouders die hun kind naar uitwedstrijd rijden, horen bij de begeleiding van het team. Zij mogen dus wél langs de lijn staan. Nog een vraag: mogen de kleedkamers open?