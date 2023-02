De Treffers-trainer Echteld ‘doodziek’, collega Roelofsen opgelucht

De Amsterdammer doelde op de goede eerste helft die de Groesbeekse tweededivisionist speelde op De Vijverberg in Doetinchem. ,,We hebben het in de eerste helft prima gedaan, maar hebben één ding vergeten: een doelpunt maken.”

De kansen daarop had zijn rechtsbuiten Gavin Vlijter. ,,Komen we op voorsprong, dan had ik het nog wel eens willen zien", aldus Echteld. ,,Na rust scoorde De Graafschap snel twee keer en had ik niet meer het gevoel dat we nog terug konden komen.”

,,Ik heb genoten van het bekertoernooi en we zijn ver gekomen door RKC en Cambuur uit te schakelen. Ik ben heel erg trots op de spelers, maar heb toch het gevoel dat we ook hier hadden kunnen winnen.”

Dun lijntje

Zijn winnende collega Richard Roelofsen, die de zieke Adrie Poldervaart verving, was blij dat de wedstrijd na rust kantelde. ,,De eerste helft liepen we in hun val en mogen we blij zijn dat Hidde Jurjus (keeper, red.) ons redt. Na de snelle 1-0 van Basar Önal zijn we niet meer in de problemen gekomen. Dat was fijn, want het gaf me de mogelijkheid om ook nog een aantal keren te wisselen.”

Roelofsen merkte dinsdagavond dat het zelfvertrouwen broos is bij De Graafschap, dat in de Keuken Kampioen Divisie is weggezakt naar de veertiende plek. ,,Het is een dun lijntje waarop we balanceren. Je kunt niet even aan een knop draaien en dan verwachten dat het ineens beter gaat. We hebben daarvoor wel een serie wedstrijden nodig.”

