De verwachtingen zijn hoog bij De Graafschap na belabberd seizoen

Na een belabberd seizoen in de Keuken Kampioen Divisie heeft De Graafschap liefst zesduizend seizoenkaarten verkocht. De verwachtingen bij de supporters zijn torenhoog, want selectie en staf zijn gerenoveerd. Vijf conclusies.

1. Nieuwe trainer

De Graafschap een hyperambitieuze trainer aangetrokken. De Zuid-Hollander was dolgraag vorig jaar al trainer geweest op De Vijverberg, maar toen blokkeerde zijn vorige club FC Groningen – waar hij assistent was – een overgang. Poldervaart steekt niet onder stoelen of banken dat hij voor de prijzen wil meedoen en zijn mislukte debuut als hoofdtrainer bij Excelsior (2018-2019) zo wil uitvlakken.

In de voorbereiding van zes weken toonde Poldervaart zich een trainer die overal bovenop zit en de touwtjes strak in handen heeft. Verbaal is hij bij trainingen en wedstrijden nadrukkelijk aanwezig. Alles is strak georganiseerd, veel ruimte voor verslapping geeft de voormalig fysiotherapeut niet.

2. Versterkingen

De nieuwe technisch manager ­Peter Bijvelds (56) heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Eerst haalde hij met de voormalige topspelers Alexander Büttner (33) en Siem de Jong (33) twee routiniers terug naar hun geboortestreek. Ook Robin Schouten, Xandro Schenk, Rio Hillen, Jan Lammers, Lion Kaak, doelman Mees Bakker en Charlison Benschop legde de Brabander vast. Daarnaast werden acht talenten uit de O18- en O21-teams aan de selectie toegevoegd.

3. Te grote selectie

De selectie van De Graafschap telt nu 32 voetballers, een enorm aantal voor een club op het tweede niveau in Nederland. Zondag bij de start van de competitie tegen PEC Zwolle moeten er liefst 21 teleurgesteld worden door Poldervaart. Voor de Achterhoekse club zou het veel beter zijn als een aantal spelers verhuurd wordt of transfervrij van de hand wordt gedaan. Tot nu toe is er echter weinig belangstelling.

Veel spelers hebben in de voorbereiding maar een zeer gering aantal speelminuten gemaakt in de oefenwedstrijden en dat is niet goed voor hun fitheid en ontwikkeling. Ze hoeven niet bang te zijn dat ze op het trainingsveld geen aandacht krijgen, want Poldervaart beschikt over liefst vijf assistenten.

4. Kapitaal op het veld

De Graafschap wil op termijn weer spelers verkopen en geld verdienen. Dat is de laatste jaren, onder leiding van de vorig technisch manager Peter Hofstede, amper gebeurd. Daarom zijn er nu ook veel talenten aan de selectie toegevoegd. Philip Brittijn (18) uit Winterswijk lijkt zeker van een basisplek op het middenveld, net als Hamza Bouihrouchane (20), afkomstig uit het O21-elftal en de 20-jarige Camiel Neghli. En dan klopt de 18-jarige rechtsbuiten Basar Önal ook nog op de deur.

Trainer Poldervaart stelt echter ook dat er van hem prestaties worden verwacht bij De Graafschap. Hij moet dus een mix zien te vinden van routiniers en aanstormend talent, een pittige maar uitdagende klus.

5. Rust terug in de club

De Graafschap stond in maart van dit jaar in brand. De vorige trainer Reinier Robbemond had geen contact meer met de algemeen directeur (Hans Martijn Ostendorp) en ook niet met hoofd opleidingen Jefta Bresser. Dat had hij alleen nog met de vorige technisch manager Hofstede, die echter alleen nog een ceremoniële functie had. Onder leiding van Bijvelds lijken de verantwoordelijken nu veel meer aan dezelfde touwtjes te trekken en is de rust voorlopig teruggekeerd.