De vreemde start van Kees van Wonderen als hoofdtrainer

De avonden op obscure velden, met een handvol scouts en verdwaalde voetballiefhebbers in de kou kijkend naar verborgen en aanstormend talent, zijn ingeruild voor klussen in de tuin. De lentezon staat op het dak, enkele voorbijgangers groeten.

Kees van Wonderen (51) begint zijn eerste klus als hoofdtrainer op wonderlijke wijze. De Bennekommer, UEFA Cup-winnaar met Feyenoord in 2002, heeft voor twee jaar getekend bij Go Ahead Eagles. Hij wil na zijn afscheid als assistent bij Oranje zijn voetstappen als zelfstandig coach zetten in de eerste divisie.