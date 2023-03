De Vrij en Dumfries met Inter onderuit tegen Juventus, blamage voor sterren van PSG

Ook als Max Verstappen eens niet wint, toont hij zich de slimste en laat hij zich niets afpakken

Genoeg voor de overwinning in Saoedi-Arabië was het niet, maar Max Verstappen toonde in Djedda evengoed zijn ongekende klasse. Vanaf plek 15 gestart was de wereldkampioen slim en snel en zorgde hij er handig voor dat hij leider in het WK bleef.