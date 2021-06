De weg naar Boedapest? Die is in tijden van corona vol obstakels voor Oranje-fans: ‘Sold out’

Het bemachtigen van een kaartje voor de wedstrijd. Daar begint het ook voor mij en mijn reisgenoot natuurlijk allemaal mee. Alleen die opgave maakt al de nodige spanning los nadat bekend is geworden dat het Nederlands elftal de achtste finale van het EK in Boedapest speelt.



Dagen terug vragen andere voetballiefhebbers op sociale media zich al af of er nog tickets zijn en hoe je er aan kunt komen. Echte duidelijkheid blijft zelfs een week voor de aftrap nog uit.



Is er überhaupt nog plek in de gloednieuwe Puskás Aréna? We schatten onze kansen niet al te hoog in. Tickets staan al voor enkele honderden euro’s te koop op Marktplaats.