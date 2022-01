DEADLINE DAY | Van Drongelen naar KV Mechelen, Everton wil ook Alli en Jørgensen naar Kopenhagen

Sven Nys biedt excuses aan voor ‘idiote uitspraak’ tijdens WK veldrijden

Sven Nys riep gisteren in volle WK-finale zijn renster Lucinda Brand toe: “Je moet niet als een mongool op kop rijden.” Een uitspraak in the heat of the moment, waar de tweevoudig wereldkampioen veldrijden nu veel spijt van heeft.

30 januari