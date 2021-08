Deadline Day Vitesse: Transferwens Bazoer en Tannane niet vervuld

ARNHEM - De transferwens van Riechedly Bazoer en Oussama Tannane is voorlopig nog niet vervuld. Voor de twee sterren van Vitesse is ook op de slotdag van de transferperiode geen club gekomen. Ze blijven daarmee vooralsnog in Arnhem actief.

Bazoer (24) en Tannane (27) uitten na afloop van het afgelopen seizoen hun wens te vertrekken bij Vitesse. Ze waren na een sterk seizoen met de Arnhemse club toe aan een nieuw, lucratief avontuur.

In de zomer was er interesse. Olympique Marseille meldde zich voor Bazoer. Tannane werd gesignaleerd in Istanboel, waar hij met club sprak. Maar een overgang kwam voor beide Vitessenaren niet tot stand.

In de voorbereiding kwam Tannane in conflict met de club. De Marokkaanse international werd door coach Thomas Letsch nauwelijks gebruikt. Hij belandde zo op een zijspoor in Arnhem.

Bazoer leek eenzelfde lot beschoren, maar uiteindelijk werd hij gewoon basisspeler. Met de zesvoudig international kwalificeerde Vitesse zich voor de Conference League.

Bazoer en Tannane hebben een aflopend contract bij Vitesse (tot juli 2022). Een spoedig vertrek is evenwel niet uitgesloten. In andere landen is de markt nog open. De handel sluit in Turkije en Rusland pas op 8 september. Daar kunnen de spelers in principe nog terecht. In Saoedi-Arabië is de window nog open tot 18 september. Ook andere landen kennen een latere sluitingstermijn, zoals Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

Transferzomer Vitesse

Nieuw: Daan Reiziger (Ajax), Jacob Rasmussen (Fiorentina, gehuurd), Marcus Schubert (Schalke 04), Julian Von Moos (FC Basel, gehuurd), Nikolai Baden Frederiksen (Juventus), Romaric Yapi (Brighton), Toni Domgjoni (FC Zürich), Yann Gboho (Stade Rennais, gehuurd)

Weg: Armando Broja (Chelsea, was gehuurd), Bilal Bayazit (Kayserispor), Idrissa Touré (Juventus, was gehuurd), Noah Ohio (RB Leipzig, was gehuurd), Remko Pasveer (Ajax), Thomas Bruns (Ardanaspor), Enrico Hernandez (FC Eindhoven, wordt verhuurd).