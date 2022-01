DEADLINE DAY | Wolfsburg haalt opvolger Weghorst, Twente strikt Brenet, Barça-transfer Tagliafico van de baan

The Masters Michael van Gerwen overleeft vijf matchdarts en begint seizoen met zege

Michael van Gerwen is ternauwernood ontsnapt aan een nederlaag bij zijn eerste optreden in het nieuwe seizoen. De Nederlander plaatste zich op The Masters in Milton Keynes voor de kwartfinales door met 10-9 te winnen van Luke Humphries en overleefde daarbij vijf matchdarts.

30 januari