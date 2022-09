Debutant Gijs Brouwer bij US Open in derde partij van de dag op baan 10

Gijs Brouwer gaat vanavond in de tweede ronde van de US Open aantreden tegen Lorenzo Musetti. De debutant treft de als 26ste geplaatste Italiaan op baan 10.

Brouwer en Musetti spelen de derde partij van de dag, na een wedstrijd uit het gemengd dubbelspel en een duel uit het vrouwentoernooi. De eerste wedstrijden beginnen om 17.00 uur Nederlandse tijd.

De 26-jarige Brouwer, normaliter vooral actief in het challengercircuit, is de nummer 181 van de wereld. Hij heeft in New York al vier wedstrijden op rij gewonnen. Brouwer begon het jaar nog als de mondiale nummer 367.

Serena en Venus Williams spelen hun eersterondepartij in het vrouwendubbelspel op primetime, 01.00 uur Nederlandse tijd (19.00 uur Amerikaanse tijd), in het Arthur Ashe Stadium. Ze nemen het op tegen de Tsjechische speelsters Linda Noskova en Lucie Hradecka. In de tweede avondpartij op de hoofdbaan treft Rafael Nadal de Italiaan Fabio Fognini. Nadal heeft dit jaar nog niet verloren op grandslamniveau.

John Isner

Niet meer in actie komt John Isner. De 37-jarige Amerikaan, de nummer 48 van de wereld, zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Noor Holger Rune maar trok zich vanwege een breuk terug. ,,Tijdens mijn wedstrijd van dinsdag heb ik op onfortuinlijke wijze een breuk in mijn linkerpols opgelopen. Het is overbodig om te melden dat ik me terugtrek. Tot ziens in 2023", schrijft Isner op sociale media.

Isner, die in de openingsronde in drie sets van de Argentijn Federico Delbonis had gewonnen, haalde twee keer de kwartfinales in New York: in 2011 en 2018. Half september treft Nederland de Verenigde Staten op de Davis Cup Finals, maar Isner is niet geselecteerd door captain Mardy Fish.

Dubbelspel

Wesley Koolhof begon goed aan de US Open. De beste dubbelspeler van Nederland was samen met zijn Britse partner Neal Skupski met 6-4 7-6 (5) te sterk voor de Amerikanen Sam Querrey en Steve Johnson. De 33-jarige Koolhof geldt als kanshebber voor de titel op de US Open, waar hij in 2020 finalist was. Hij is met Skupski het succesvolste koppel van 2022. Koolhof en Skupski hebben dit seizoen al zes titels veroverd.

Volledig scherm Wesley Koolhof en Neal Skupski (links). © AFP

Jean-Julien Rojer, vijf jaar geleden winnaar van het toernooi, wist eveneens de tweede ronde te bereiken. Samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador versloeg hij de Australische combinatie John Peers/Alexei Popyrin met 6-3 7-6 (2). Robin Haase boekte met de Oostenrijker Philipp Oswald een zege op Ilja Ivasjka uit Belarus en de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo. Het werd 6-4 7-5.

In het vrouwendubbelspel was er succes voor Demi Schuurs, die samen met de Amerikaanse Desirae Krawczyk met 7-6 (5) 6-4 te sterk was voor de Française Alizé Cornet en Jil Teichmann uit Zwitserland. Arantxa Rus redde het met de Spaanse Nuria Párrizas Díaz niet tegen de Amerikaanse speelsters Caty McNally en Taylor Townsend: 3-6 4-6. Rosalie van der Hoek verloor aan de zijde van de Belgische Alison Van Uytvanck met dezelfde cijfers van het Amerikaanse duo Reese Brantmeier/Clervie Ngounoue.