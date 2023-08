Deceptie voor Arantxa Rus in finale dubbelspel, Tallon Griekspoor onderuit tegen Tiafoe

Rus kon haar topvorm niet belonen. Eerder sneuvelde de Nederlandse, die eind vorige maand in Hamburg nog haar eerste WTA 250-toernooi won, al in de halve finales van het dubbelspel. Na acht overwinningen op rij was de Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro, de nummer 153 van de wereld, te sterk: 7-6 (7) 6-2. In de kwartfinales had Bouzas Maneiro ook al Suzan Lamens verslagen, in drie sets.

Dit jaar won Rus ook al de kleinere toernooien in La Bisbal d’Emordà, Den Haag, Contrexéville en Anapoima. Momenteel bezet de Nederlandse de 42ste positie op de wereldranglijst, haar hoogste ooit. Door haar goede prestaties in 2023 is Rus al rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Het grandslamtoernooi in New York begint eind augustus.

Rus reist nu af naar de Verenigde Staten, waar ze aan het Amerikaanse hardcourtseizoen gaat beginnen. Over iets meer dan twee weken begint de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Griekspoor onderuit

Tallon Griekspoor heeft in de eerste ronde van het masterstoernooi van Cincinnati verloren van de Amerikaan Frances Tiafoe. De nummer 10 van de plaatsingslijst was met 6-4 6-7 (7) 6-4 te sterk voor de beste tennisser van Nederland.

In de meer dan een uur durende tweede set werkte Griekspoor bij een 6-5-achterstand, op eigen service, een matchpoint weg. Hij wist een tiebreak af te dwingen en daarin kwam hij met 4-1 achter. De Nederlander won echter vijf punten op een rij. Griekspoor wist zijn eerste twee setpoints niet te benutten, maar verzilverde zijn derde setpoint wel.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © Getty Images via AFP

Halverwege de derde set wist Tiafoe een break te forceren en hij gaf de voorsprong niet meer prijs. Na 2 uur en 26 minuten benutte hij zijn eerste matchpoint. De 27-jarige Griekspoor doet volgende week nog mee in Winston-Salem, het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint over precies twee weken.

Botic van de Zandschulp, de nummer 2 van Nederland, doet niet mee in Cincinnati. Hij ondervindt hinder van een enkelblessure en meldde zich af.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's