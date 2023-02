Denzel Dumfries en Stefan de Vrij beleven ook derbyzege Inter op zwalkend AC Milan vanaf de bank

AC Milan presteert dramatisch sinds de competitiehervatting na het WK. In zes competitieduels werden slechts vijf punten behaald en de titelverdediger staat inmiddels zesde. AS Roma, Lazio en Atalanta staan inmiddels tussen de grootmachten uit Milaan in. De druk op coach Stefano Pioli, die Milan vorig seizoen nog naar de eerste landstitel in elf jaar loodste, neemt daarmee flink toe. Inter won op 18 januari al met 3-0 van Milan. Dat was in Riyadh in de strijd om de Italiaanse Supercup.