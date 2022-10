Deze acht tennissters strijden op WTA Finals om Billie Jean King Trophy

Ze verzekerde zich van het ticket voor het eindejaarstoernooi door de Russin Veronika Koedermetova te verslaan in de kwartfinales van het toernooi in het Mexicaanse Guadalajara. De als vierde geplaatste Sakkari won in drie sets: 6-1 5-7 6-4.

Ze voegt zich bij Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Coco Gauff, Caroline Garcia, Arina Sabalenka en Daria Kasatkina in het veld voor de WTA Finals, die op 31 oktober beginnen in het Amerikaanse Forth Worth. Ze strijden om de erfenis van de Spaanse Garbiñe Muguruza, die in 2021 de sterkste was. Inzet is de Billie Jean King Trophy.

Demi Schuurs

In het dubbelspel plaatste Demi Schuurs zich voor de vierde keer voor de WTA Finals. De 29-jarige dubbelspelspecialiste gaat aan de zijde van de Amerikaanse Desirae Krawczyk deelnemen aan het eindejaarstoernooi.

Volledig scherm Demi Schuurs (links) en Desirae Krawczyk. © AFP

Schuurs deed de afgelopen jaren telkens met een andere dubbelpartner mee aan de WTA Finals: in 2018 met de Belgische Elise Mertens, in 2019 met de Duitse Anna-Lena Grönefeld en vorig jaar met de Amerikaanse Nicole Melichar. In 2019 en 2021 haalde ze de laatste vier.

Schuurs, de nummer 12 van de wereld in het dubbelspel, pakte dit jaar één WTA-titel. In april won ze het graveltoernooi van Stuttgart.