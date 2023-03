Deze Nederlander kan debuteren tégen Oranje: ‘Misschien shirtje ruilen zonder dat van mij te geven’

Een 22-jarige jongen uit Schoonhoven die zijn interlanddebuut kan maken in de Kuip. Klinkt als een fraai verhaal voor een Oranje-international in spe. Toch is het niet Ronald Koeman die voor dat speciale debuut kan zorgen. Niels Hartman (22) speelt met Gibraltar tégen het land waar hij werd geboren.

Memphis Depay, Virgil van Dijk, Wout Weghorst: nee, voetballers van dat kaliber kwam Niels Hartman met Loughborough University FC nog niet tegen op het negende niveau van Engeland. ,,Spelers van Liverpool, Manchester United, Atlético Madrid: heel bijzonder. Als jongetje droom je hiervan. Zenuwen? Nog niet, maar het is wel een iets ander type wedstrijd dan ik normaal speel”, vertelt Hartman met gevoel voor understatement. ,,Normaal spelen we voor honderd man. Zoiets als morgen heb ik nog nooit meegemaakt.”

Even een stapje terug. Want hoe komt iemand in de situatie terecht dat hij als geboren Nederlander met Gibraltar kan debuteren tégen Oranje. ,,Op 1-jarige leeftijd ben ik met mijn ouders naar Zuid-Spanje verhuisd voor het werk van mijn vader. Toen ik 12 was, zijn we naar Gibraltar gegaan voor het Engelse onderwijs voor mij en mijn zusje. Daar wonen mijn ouders nog steeds.”

‘Niveau van Gibraltar wordt steeds beter’

Gibraltar speelt interlands sinds 2013. Sindsdien werd er acht keer gewonnen. Drie keer van Liechtenstein, verder een keer van Malta, San Marino, Andorra, Armenië en Letland. In Divisie D van de Nations League werd Gibraltar in 2020 ongeslagen eerste in een poule met Liechtenstein en San Marino, waarna in de laatste editie van de Nations League het land alleen een punt pakte tegen Bulgarije in Divisie C. ,,Het is moeilijk om het niveau te vergelijken met iets in Nederland, maar het niveau wordt wel hoger. Zeven jaar geleden had iedereen nog een baan naast het voetballen, inmiddels is bijna iedereen fulltime voetballer”, legt Hartman uit.

Hartman werkte er tussen de toeristen en aapjes in een cafetaria op de rots van Gibraltar. Uiteindelijk verhuisde hij voor zijn studie werktuigbouwkunde naar het Engelse Loughborough. Met het voetbalteam van de universiteit staat Hartman, die in de jeugd al met onder meer AD Taraguilla en Algeciras CF op behoorlijk niveau speelde tegen bijvoorbeeld Sevilla en Real Betis. ,,We hebben veel jongens die uit jeugdacademies komen van grote clubs in Engeland.”

In tijden van lockdown door de coronapandemie keerde Hartman tijdelijk terug naar Gibraltar. Daar kreeg hij bij FC Lynx, uit de hoogste divisie van Gibraltar, een contract voor twee jaar en werd hij officieel prof. Tussendoor werd hij nog ‘verhuurd’ aan derdeklasser HSC uit Sappemeer tijdens een stage in Groningen. Daarna keerde hij terug naar Loughborough, maar zijn tijd bij FC Lynx was wél de periode waarin de Uruguyaanse bondscoach Julio César Ribas van Gibraltar hem voor het eerst in het vizier kreeg.

Een paspoort van Gibraltar had hij echter nog niet. Die vroeg hij drie jaar geleden aan. ,,Ik dacht: waarom niet? Zo’n kans krijg ik niet bij het Nederlands elftal. En ik voel me ook Gibraltarees. Dus ja, toen ik mijn paspoort aan ging vragen, begon het stiekem wel te kriebelen. Ik dacht: misschien sta ik straks in echt grote stadions spelen tegen grote namen”, aldus Hartman, die Spaans- en Nederlandstalig werd opgevoed en minimaal eens per jaar nog terugkomt naar Nederland, waar onder anderen zijn opa en oma nog wonen.

Debuut in de Kuip?

Nu is hij dus terug voor een wel héél speciaal moment. Zijn mogelijke interlanddebuut tégen Nederland. ,,Ik kan niet wachten. Hopelijk val ik in. De interland van vrijdag tegen Griekenland vond ik al mooi, hoewel ik niet inviel: veel media, groot stadion, echt spectaculair om dat mee te maken. Maar na het laatste fluitsignaal verheugde ik me meteen op deze wedstrijd. En dan ook nog in de Kuip. Als er in Nederland een stadion is waarin je wilt voetballen, is dat de Kuip wel. Die sfeer lijkt me heel magisch. Als ik daar mag debuteren… beter kan niet.”

Familie Hartman volgt het Nederlands voetbal nauwlettend

Hartman en zijn vader volgen het Nederlandse voetbal op de voet. Zijn vader komt uit Utrecht en had vroeger een seizoenskaart van de plaatselijke FC. De verrichtingen in Stadion Galgenwaard worden nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden door de familie Hartman. ,,Ik ben zelf niet per se groot fan van een Nederlandse club, maar we volgen FC Utrecht wel en ook Ajax als ze in de Champions League spelen. M’n vader heeft ook in Amsterdam gewoond, dus heeft daar ook een seizoenskaart gehad.”

Maar Hartman komt niet voor een snoepreisje naar de Kuip. Hij wil Oranje punten afsnoepen. ,,Onze coaches hebben ons goed voorbereid, maar daar kan ik natuurlijk niet te veel over zeggen”, zegt hij met een knipoog. ,,We gaan honderd procent geven. In Gibraltar had Nederland (0-7 na een 0-1 ruststand in 2021) het lastig in de eerste helft, dus je weet het nooit. Als je nergens in gelooft, kan je net zo goed niet gaan”, zegt Hartman, die komende zomer klaar is met zijn studie en met een goede wedstrijd in de Kuip ook zijn voetbalcarrière een flinke slinger zou kunnen geven. ,,Als ik speel, ben ik ineens international. Je weet nooit wat er dan op je pad komt. Als er een voetbalkans komt, grijp ik die zeker aan.”

Vader, moeder, oom en neef zijn er maandag bij in de Kuip. Zijn zusje kijkt mee vanuit Australië. ,,Ze zijn meer voor mij dan voor Oranje”, denkt Hartman, die ook al nadacht over het shirtje ruilen. Alhoewel: ruilen… ,,Misschien kan ik een shirtje ruilen zonder dat ik mijn eigen shirt weggeef, want als ik mijn debuut maak, wil ik dat shirt eigenlijk ook wel houden”, zegt hij lachend.

Programma EK-kwalificatie

Standen EK-kwalificatie

Statistieken EK-kwalificatie

