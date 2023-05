Deze Nederlanders doen een gooi naar Roland Garros, Pattinama Kerkhove naar volgende ronde

Mannen enkelspel

Gijs Brouwer (ATP-138) nam één keer deel aan een grandslamtoernooi. Hij bereikte de tweede ronde van de US Open in 2022. Jelle Sels (ATP-169) kwam één keer in actie tijdens het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Vorig jaar verloor hij daar de openingsronde. Verder speelde Sels nooit op een grand slam. Ook tijdens deze editie van Roland Garros zal dat dus niet gebeuren, want hij verloor al in de eerste ronde. Jesper de Jong (ATP-195) haalde nog nooit het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Wel won hij enkele potjes in de kwalificatietoernooien ervan.