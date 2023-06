Deze Nederlandse doelman heeft een sterrenstatus in Schotland: ‘Van Oranje kan ik alleen maar dromen’

Niet Joe Hart, de oud-keeper van Manchester City bij Celtic. Of Craig Gordon, de 74-voudig Schots international van Heart of Midlothian. Maar Kelle Roos, de in Aberdeen opgebloeide doelman uit het Brabantse Rijkevoort. Na een topseizoen is hij deze week verkozen tot de beste keeper van de Scottish Premier League. De ster. ,,Dat is speciaal, echt een hele eer”, zegt Roos. ,,In Schotland lopen nog een paar grote jongens rond. Daar komt bij dat Celtic hartstikke dik kampioen is geworden.”