Dick Advocaat sinds vandaag niet langer oudste trainer van Europa, al scheelt het maar anderhalve maand

Buitenland­se media voorzien strubbelin­gen binnen Red Bull: ‘In Australië rijdt Verstappen Pérez weer op een hoopje’

Het verschil tussen Red Bull en de rest van het deelnemersveld in de Formule 1 is immens, concluderen buitenlandse media na de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De spanning zit voorlopig vooral in de strijd tussen teamgenoten Max Verstappen en Sergio Pérez, een duel dat volgens de internationale kranten intern voor strubbelingen kan gaan zorgen.