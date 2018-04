Didi Gregorius 'on fire' bij Yankees

‘Niet meer aan kampioen­schap denken’

0:28 AMSTERDAM - NEC’er Calvin Verdonk was na de nederlaag bij Jong Ajax (1-0) van maandag realistisch. ,,We moeten niet meer aan het kampioenschap denken”, sprak de linksback van de Nijmeegse formatie, die door zijn gele kaart in Amsterdam geschorst is voor het duel met Jong AZ van vrijdag.