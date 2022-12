Dirk van Duijvenbode baalt van zichzelf: ‘Ik heb nooit geloofd dat ik kon winnen’

,,Ik heb nooit geloofd dat ik van hem kon winnen", zei Van Duijvenbode na afloop. ,,Daarom verlies ik hier vanavond. In de derde leg had ik eigenlijk al in de gaten dat het niet zou gaan lukken, het juiste gevoel was er niet. En als het er echt toe deed, maakte ik het niet waar. Ik was niet heel goed, maar ik had alsnog kansen", zo analyseerde de Nederlander.

Vooral het feit dat Van Duijvenbode niet tot zijn eigen spel met 180'ers kwam, zat hem dwars: ,,Ik had echt niet gedacht dat ik hier even van Michael zou gaan winnen, maar ik dacht dat ik iets verder zou zijn. Dat bleek niet het geval. En Michael gooide ook wel heel goede finishes, alles tussen de 80 en 100 gooide hij gewoon uit”, sprak Aubergenius.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode tegen Michael van Gerwen. © Kieran Cleeves/PDC

,,Toch was hij te pakken vandaag, maar ik ben niet in de buurt geweest. Ik heb een meerjarenplan opgezet, maar ik had verwacht dat ik al verder zou zijn dan dit. Ik heb een goed jaar gehad, maar blijkbaar ben ik nog niet klaar voor deze handel. Ik had heel graag voor meer spanning en spektakel gezorgd", zei Van Duijvenbode.

Ook wees hij nog eens op zijn loting nadat hij eerder al moeizaam won van Karel Sedlacek en Ross Smith: ,,Als ik van Joe Cullen had gewonnen bij de Players Championship Finals, was ik boven hem blijven staan op de ranglijst en had ik een andere loting voor het WK gehad. En er is er eentje die je niet wil hebben op het WK en dat is Michael van Gerwen.”

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

