Dirk van Duijvenbode door naar kwartfinale

Opluchting bij Tony van Diepen na ‘rotrace’

Tony van Diepen heeft op de WK atletiek in de Amerikaanse plaats Eugene overtuigend de halve finales van de 800 meter bereikt. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard eindigde in zijn serie als tweede in een tijd van 1.46,59 en plaatste zicht direct. Hij moest alleen de Algerijn Djamel Sedjati voor laten gaan (1.46,39). De halve finales zijn donderdagnacht (Nederlandse tijd).

8:27