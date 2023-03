Dirk van Duijvenbode mist matchdarts tegen Gerwyn Price en grijpt naast eerste EuroTour-titel

Met video's Van Gerwen neemt Van Barneveld lachend de maat na 'Clásico': ‘Een fantas­tisch persoon, maar hij gooit als VfB Stuttgart’

‘De Klassieker’ tussen Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen op de Euro Darts Open in Leverkusen is een prooi geworden voor de Brabander die Barney in de allerlaatste leg brak: 6-4. Na afloop nam hij Van Barneveld op de hak.