Dirk van Duijvenbode ontsnapt ternauwernood aan matchdart tegenstander en is door naar derde ronde WK darts: ‘Die pijl zijn ze nu nog aan het zoeken'.

Met video Raymond van Barneveld over ‘nachtmer­rie’ na Chinees garnalen­brood: ‘Mensen denken snel: ach, hij heeft weer wat’

,,Daar gaat mijn WK”. Dat dacht Raymond van Barneveld (55) toen hij zo beroerd als een hond op zijn hotelkamer zat na een bezoekje aan een Chinees restaurant in Londen. Even dacht Barney eraan om zich terug te trekken. Hij deed het niet en dat is maar goed ook.

21 december