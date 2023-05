Dirk van Duijvenbode verder op Czech Darts Open, Vincent van der Voort en Geert Nentjes onderuit

Met samenvatting Pijnlijke aftocht in Rome voor Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp is er in Rome niet in geslaagd de achtste finales te bereiken. De Veenendaler, die een bye had in de eerste ronde, ging vandaag kansloos onderuit tegen Laslo Djere uit Servië: 2-6, 4-6. Voor Van de Zandschulp, nummer 30 van de wereld, was zijn eerste duel in de Italiaanse hoofdstad na minder dan anderhalf uur voorbij tegen de nummer 62 van de wereld.