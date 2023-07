Dirk van Duijvenbode verliest thriller op World Matchplay: ‘Ik was veel beter dan hem, maar kak helemaal in’

‘Auberginius’ kende een flitsende start en kwam 3-0 voor, mede dankzij een aantal 180'ers. Daarna stokte het en kwam Humphries terug in de partij. Na een serie legs waarin Van Duijvenbode moeite had met het uitgooien van de dubbels, keerde de scherpte terug bij de geboren Katwijker. Hoogtepunt was de leg waarin hij tien pijlen nodig had om 10-7 voor te komen.



Hij had de winst voor het grijpen, maar kon het niet afmaken. Humphries wist er bij 11-10 een verlenging uit te slepen en profiteerde van de fouten die Van Duijvenbode in de beslissende legs bleef maken.

,,In de slotfase had ik geen energie meer. Ik heb de hele nacht wakker gelegen en ik had het gewoon niet meer in die slotfase. Ik sliep pas om 5 uur. Buikpijn, de rest kan je er zelf wel bij bedenken", zei Van Duijvenbode kort na zijn uitschakeling op Viaplay. ,,Dat maakt uiteindelijk niet het verschil. Ik mis niet omdat ik dubbel 8 niet kan gooien, maar gewoon omdat ik er te veel over na ga zitten denken. Het gaat daar twee keer mis, dus dat ging in mijn hoofd zitten", zei Van Duijvenbode, die Humphries zag profiteren van zijn missers.

,,Ik vond hem echt slecht, maar ik kon er zelf niet van profiteren. Ik kan met 4-1 en 6-4 voor komen, maar dat laat ik na. Ik heb echt kansen zat gehad. Aan het einde had ik echt de energie niet meer. Hij had wel de energie om nog te gaan op het einde. Al met al was het behoorlijk onnodig om deze partij te verliezen. Voor m'n gevoel was ik veel beter dan hem, maar ik kak helemaal in.”

Wright ook naar huis

De top vier van de wereldranglijst darts is al voor de kwartfinales van het World Matchplay uitgeschakeld. Peter Wright, de Schotse nummer twee van de plaatsingslijst, was de laatste van de topspelers die er voortijdig uitvloog op het zomerse toptoernooi in Blackpool. Hij verloor in de achtste finales met 11-8 van de Engelsman Ryan Searle. Searle wierp de match uit met 112 punten.

Eerder kwam er al een einde aan het toernooi voor regerend wereldkampioen Michael Smith, de Nederlandse titelverdediger Michael van Gerwen en Gerwyn Price.

Noppert woensdag al uitgeschakeld

De tweede ronde was voor Danny Noppert woensdagavond al het eindstation geworden op de World Matchplay. In een partij waarin hij nooit helemaal zijn draai vond, moest The Freeze nipt zijn meerdere erkennen in Nathan Aspinall: 11-9. ,,Het was echt niet mijn wedstrijd.”

In Blackpool vielen twee van de vier landgenoten al in de openingsronde af. Drievoudig winnaar Michael van Gerwen liet zich verrassen door Brendan Dolan, terwijl Raymond van Barneveld zich gisteravond hardop afvroeg of "dit het nog wel allemaal waard is". Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode wonnen hun partijen wel, waardoor zij vandaag en morgen in de iconische Empress Ballroom mochten gaan strijden om een kwartfinaleplaats.

Uitslagen tweede ronde



Woensdagavond

• Daryl Gurney - Gary Anderson 11-4

• Danny Noppert - Nathan Aspinall 9-11

• Gerwyn Prince - Joe Cullen 11-13

• Michael Smith - Chris Dobey 7-11

Donderdagavond

• Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh 11-6

• Brendan Nolan - Damon Heta 1-11

• Luke Humphries - Dirk van Duijvenbode 14-12

• Peter Wright - Ryan Searle 8-11

Programma kwartfinales

• Chris Dobey - Nathan Aspinall

• Joe Cullen - Daryl Gurney

• Ryan Searle - Jonny Clayton

• Damon Heta - Luke Humphries

Dartskalender 2023

