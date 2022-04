Dit zijn de 8 WK-groepen: Spanje tegen Duitsland, Messi tegen Mexico en Polen

De loting voor het WK 2022 is verricht. De Europese toplanden Spanje en Duitsland zijn aan elkaar gekoppeld in poule E, terwijl Lionel Messi het met Argentinië (al 35 interlands ongeslagen) mag gaan opnemen tegen Mexico en Polen.

Cristiano Ronaldo is in poule H gekoppeld aan Uruguay, dat vier jaar geleden te sterk was voor Portugal in de achtste finales van het WK in Rusland. Luis Suárez mag het weer gaan opnemen tegen Ghana, het land dat hij met een handsbal op de doellijn de weg naar de halve finales van het WK versperde.

België speelt in de poulefase tegen Marokko, Canada (na 36 jaar weer op een WK) en Kroatië, de verliezend finalist van het WK 2018.

Neuer na loting: ‘We hebben slechte ervaringen met Spanje’

In Duitsland werd niet onverdeeld positief geoordeeld over de loting van het wereldkampioenschap voetbal, die het land koppelde aan onder meer Spanje. ,,We wisten dat er zeker een hele sterke tegenstander uit de bus zou komen”, zegt doelman Manuel Neuer. ,,Het is Spanje geworden. We hebben slechte ervaringen met deze tegenstander. Maar ik weet zeker dat we niet nog een keer dezelfde fout maken die we in het verleden hebben gemaakt.” Neuer doelde daarmee op de eerdere nederlaag van 6-0 in de Nations League tegen Spanje.

Volledig scherm © ANP / EPA

Duitsland speelde eerder deze week in een oefenduel nog gelijk tegen Oranje. Neuer: ,,We zijn met een nieuwe bondscoach een nieuwe weg ingeslagen. Het gaat goed. Gelukkig hebben we nog een flinke tijd om ons beter voor te bereiden. Die tijd gaan we benutten. Maar we kijken ook met veel vertrouwen uit naar het WK.”

Verder spelen ook Japan en de winnaar van de play-offs tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland in de Duitse groep. Neuer: ,,Het is duidelijk dat we vanaf dag één bij de les moeten zijn. We willen al onze wedstrijden winnen. Dat zal onze instelling zijn.”

Rode Duivels

Canada, Marokko en vicewereldkampioen Kroatië zijn de tegenstanders van België in de groepsfase van het WK. Bondscoach Roberto Martinez sprak van een ‘zware en uitdagende’ loting. ,,Maar het zijn wedstrijden om naar uit te kijken, mede vanwege de banden die er tussen bepaalde landen bestaan”, vervolgde hij.

Volledig scherm © AFP

,,Marokko heeft heel wat spelers met een Belgische link”, zei de Spanjaard. ,,Canada heeft een sterke kwalificatiecampagne achter de rug en dan heb je nog Kroatië, dat we natuurlijk allemaal kennen van het vorige WK in Rusland. Ik kijk alvast uit naar de start van de voorbereiding. Het goede nieuws is dat we onze eerste wedstrijd wat later spelen, waardoor onze voorbereiding langer is en we misschien nog een ‘uitzwaaiwedstrijd’ kunnen spelen voor onze fans.”



De Belgen spelen hun openingswedstrijd op 23 november tegen Canada.

Volledig scherm Op 17 november 2020 won Spanje in Sevilla met 6-0 van Duitsland in de Nations League. © AFP

Southgate: ‘Mogelijk ook nog een Britse derby’

Bondscoach Gareth Southgate van Engeland maakte zich na de loting vooral zorgen over de korte voorbereidingstijd op het evenement. Het eerste duel van zijn elftal in Qatar tegen Iran vindt plaats acht dagen na de laatste speelronde in de Premier League voor de wereldtitelstrijd. ,,We spelen meteen bij het begin van het WK en dat is ongunstig”, zegt Southgate. ,,Na de laatste speelronde in onze eigen competitie moeten we eigenlijk direct vertrekken naar Doha. We kunnen er nu aan gaan werken om dat allemaal zo goed mogelijk rond te krijgen.”



Engeland speelt in de groepsfase ook tegen de Verenigde Staten. De derde opponent is Wales, Schotland of Oekraïne. Southgate: ,,Mogelijk wacht ons ook nog een Britse derby. Iedereen weet wat dat betekent. Het gaat niet gemakkelijk worden.”

Poule A

Qatar

Nederland

Senegal

Ecuador

Poule B

Engeland

Verenigde Staten

Iran

Wales, Schotland of Oekraïne

Poule C

Argentinië

Mexico

Polen

Saoedi-Arabië

Poule D

Frankrijk

Denemarken

Tunesië

Peru, Australië of Verenigde Arabische Emiraten

Poule E

Spanje

Duitsland

Japan

Nieuw-Zeeland of Costa Rica

Poule F

België

Kroatië

Marokko

Canada

Poule G

Brazilië

Zwitserland

Servië

Kameroen

Poule H

Portugal

Uruguay

Zuid-Korea

Ghana

De poulefase begint op maandag 21 november en wordt afgesloten op vrijdag 2 december.

De achtste finales worden gespeeld van 3 tot en met 6 december. De kwartfinales zijn op 9 en 10 december. De halve finales zijn op 13 en 14 december. De finale is op zondag 18 december in het Lusail Iconic Stadium, waar plek is voor 80.000 toeschouwers.

