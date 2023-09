Dit zijn de recordzeges van de beste landen ter wereld

Argentinië (12-0 tegen Ecuador)

De huidige wereldkampioen haalde met Lionel Messi in de gelederen de laatste jaren al wel eens uit, maar de grootste overwinning ooit dateert van 22 januari 1942. Op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap in Montevideo liet Argentinië geen spaan heel van de Ecuadoranen.

Frankrijk (10-0 tegen Azerbeidzjan)

In Azerbeidzjan staat de 10-0 nederlaag tegen Frankrijk uit 1995 nog altijd bekend als de ‘Auxerre tragedy’. Met acht verschillende doelpuntenmakers, waaronder de jonge Zinédine Zidane en Youri Djorkaeff, noteerde Frankrijk een recordoverwinning in de EK-kwalificatiecyclus. Frankrijk plaatste zich uiteindelijk als nummer twee in de poule voor het EK van 1996.

Volledig scherm Zidane en consorten op archiefbeeld. © Reuter

Brazilië (10-1 tegen Bolivia en 9-0 tegen Colombia)

Een gedeeld record voor Brazilië. De huidige nummer drie van de wereld versloeg Bolivia in 1949 met 10-1 en vernederde Colombia in 1957 met 9-0. Die laatste zege bleek het startpunt van de Braziliaanse periode van werelddominantie in de voetballerij.

Engeland (0-13 tegen Ierland)

Voor dit record moeten we helemaal terug naar de oertijd van het voetbal, want de grootste zege van Engeland dateert uit 1882. Tien jaar na de eerste voetbalinterland ooit won Engeland met 0-13 van Ierland, een record dat hoogstwaarschijnlijk voor altijd zal blijven staan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

België (9-0 tegen San Marino)

San Marino bleek kanonnenvoer voor België, dat in oktober 2019 liefst negen keer scoorde en daarmee de eerdere recordzeges tegen Zambia (9-0 in 1994), San Marino (10-1 in 2001) en Gibraltar (9-0 in 2017) evenaarde. In de 9-0 tegen San Marino maakte Romelu Lukaku twee treffers. Ook oud-Ajacied Toby Alderweireld deelde met een treffer mee in de feestvreugde.

Kroatië (10-0 tegen San Marino)

Opnieuw een monsterscore tegen San Marino, en nog niet de laatste. Ter voorbereiding op het EK 2016 oefende Kroatië tegen de dwergstaat, die een enorm pak slaag incasseerde. Mario Mandzukic maakte een hattrick voor de Kroaten, die op het EK in de achtste finales sneuvelden.

Bekijk hier de samenvatting van de Portugese recordzege:

Nederland (11-0 tegen San Marino)

In de kwalificatiereeks voor het EK maakte het Nederlands elftal in 2011 gehakt van San Marino. Robin van Persie maakte liefst vier doelpunten en klom daarmee naar de vijfde plek op de all-time topscorersranglijst, waarvan hij uiteindelijk de koploper werd. De andere goals kwamen van Wesley Sneijder (twee), John Heitinga, Dirk Kuyt, Klaas-Jan Huntelaar (twee) en Georginio Wijnaldum.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Italië (9-0 tegen Verenigde Staten)

In het openingsduel van de Olympische Zomerspelen van 1948 liet Italië meteen zien waarvoor het naar Londen was afgereisd: om een gouden medaille te winnen. Met de 9-0 overwinning op de Verenigde Staten was de start subliem, maar Italië sneuvelde vervolgens in de kwartfinales tegen Denemarken.

Spanje (13-0 tegen Bulgarije)

De grootste zege van Spanje dateert van 1933, maar het is vooral een andere monsterscore van de Spanjaarden die beklijft. In december 1983 won Spanje met 12-1 van Malta, waarmee het zich op wonderbaarlijke wijze plaatste voor het EK. Het kostte het Nederlands elftal een plek op het Europees kampioenschap. In Nederland worden de Spanjaarden sindsdien beticht van omkoping.

Programma finale Nations League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.