Djokovic gediskwalificeerd op US Open na wangedrag

VideoVoor Novak Djokovic is op dramatische wijze een einde gekomen aan de US Open in New York. De nummer 1 van de wereld werd in de eerste set van zijn partij in de vierde ronde tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta gediskwalificeerd wegens wangedrag op de baan.

Djokovic raakte uit pure frustratie met een wilde slag een lijnrechter in het gezicht nadat hij zijn service had ingeleverd. Daarmee kwam de drievoudige kampioen in New York op een achterstand van 5-6. Een game eerder had hij drie setpoints laten liggen. Mede daardoor was Djokovic extra boos op zichzelf toen hij daarna ook nog zijn service inleverde.



De vrouwelijke official ging nadat ze was geraakt door de klap van Djokovic met een gil tegen de grond. Daarop werd de partij stilgelegd. Na een minutenlang oponthoud kwam het unieke oordeel van de hoofdarbiter: uitsluiting Djokovic.







Djokovic bekommerde zich onmiddellijk om zijn slachtoffer en bood hulp én excuses aan. Pas daarna ging hij uitgebreid in discussie met de arbiter. De regels zijn glashelder: wie een lijnrechter of ballenjongen raakt, wordt gediskwalificeerd. Hoewel Djokovic het besluit aanvocht, kende de arbiter geen pardon. Daardoor plaatste Carreno Busta zich voor de kwartfinale. ,,Dit is terecht‘’, zei oud-prof Tim Henman. De Engelsman werd in 1995 zelf gediskwalificeerd op Wimbledon. ,,Hij richtte de bal niet op haar, maar sloeg de bal wel uit frustratie hard weg. Daar ben je verantwoordelijk voor.”

Volledig scherm De lijnrechter lijkt niet gediend van de excuses van Novak Djokovic, nadat de Serviër haar heeft geraakt met een bal. © AFP

Djokovic zag zijn droom om zijn 18de Grand Slam-titel te winnen in rook opgaan. Djokovic was in New York de grote favoriet voor de eindzege. Hij was in 2020 nog ongeslagen. Bovendien waren zijn grote rivalen Rafael Nadal en Roger Federer dit jaar op Flushing Meadows niet van de partij. Met een drieste actie schakelde de 33-jarige Serviër echter zichzelf uit. Hij zal daardoor nog wat langer moeten wachten op zijn achttiende grandslamtitel.

Volledig scherm Novak Djokovic druipt af. © AFP