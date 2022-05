Djokovic heeft weinig moeite met Slowaak, Zverev door het oog van de naald

,,Het was een moeilijke wedstrijd met veel wind die van richting veranderde. Ik moest gefocust en geduldig blijven”, zei Novak Djokovic, die in de derde ronde Aljaz Bedene treft. De Sloveen schakelde de Uruguyaan Pablo Cuevas in vier sets uit.

Volledig scherm © REUTERS Djokovic is in Parijs op jacht naar zijn 21e overwinning van een grandslamtoernooi. Rafael Nadal is nu met dat aantal recordhouder. Djokovic en Nadal treffen elkaar op Roland Garros, als ze tot die tijd hun partijen winnen, al in de kwartfinale.

Zverev overleeft matchpoint

Alexander Zverev was niet de eerste titelkandidaat die het moeilijk had. Nadat Stefanos Tsitsipas eerder vijf sets nodig had, moest ook de Duitse nummer 3 van de plaatsingslijst tot het uiterste gaan. Zverev overleefde een wedstrijdpunt en knokte zich in vijf sets langs de lastige Argentijn Sebastián Báez: 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5.

Zverev was in de vijfde set één punt verwijderd van uitschakeling. De Duitser serveerde zich knap uit de problemen en maakte het na ruim drieënhalf uur op zijn eigen opslag af na een misser van Báez. Aan het net sprak Zverev zijn Zuid-Amerikaanse tegenstander bemoedigend toe.



De Duitser komt bij de laatste 32 Brandon Nakashima tegen. De Amerikaan verwees vanmiddag Tallon Griekspoor in drie sets naar de uitgang op Roland Garros.

Volledig scherm Alexander Zverev schreeuwt het uit na zijn overwinning. © ANP / EPA

