Djokovic in tweede duel op Wimbledon wel overtuigend, Murray en Ruud naar huis

,,Ik ben erg tevreden met mijn niveau en hoe ik in twee dagen een stuk beter ben gaan spelen”, zei Djokovic (35). ,,Ik hoop deze lijn door te kunnen trekken naarmate het toernooi vordert.” De nummer 3 van de wereld hoopt in Londen zijn 21e grandslamtitel te pakken en zijn eerste in een jaar tijd.

Andy Murray is in de tweede ronde uitgeschakeld. De 35-jarige Schot, tweevoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Londen, moest zijn meerdere erkennen in de twee jaar oudere John Isner. De sterk serverende Amerikaan zegevierde met 6-4 7-6 (4) 6-7 (3) 6-4. De vroege uitschakeling van Murray is geen hele grote verrassing. In aanloop naar het toernooi had hij last van een buikspierblessure. Een week geleden gaf de mondiale nummer 52 nog aan dat hij de training had hervat, maar nog niet alle slagen goed kon uitvoeren.