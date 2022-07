Djokovic onder de indruk van volgende opponent Van Rijthoven: ‘Hij lijkt geen last van spanning te hebben’

Djokovic had net iets minder dan twee uur nodig tegen zijn jonge landgenoot. De eerste set was na 25 minuten al klaar, daarna had hij twee keer 45 minuten nodig om af te rekenen met Kecmanovic. ,,Ik begon met een goede focus en intensiteit. Ik speel beter en beter naarmate het toernooi vordert en je hoopt erop dat je elke wedstrijd beter gaat spelen. So far, so good”, zei Djokovic na afloop.

Djokovic keek ook al vooruit naar zijn volgende tegenstander op Wimbledon: Tim van Rijthoven. ,,Ik heb hem zien spelen, hij lijkt geen enkele last te hebben van spanning.”

Djokovic noemde de Nederlander ‘één van de gespreksonderwerpen van het toernooi’. Hij had hem de afgelopen weken meerdere keren zien spelen, vertelde hij. ,,Gras ligt hem goed. Hij heeft een goede service, slice, volley en enkelhandige backhand. Hij speelt duidelijk met veel vertrouwen. In de finale van Rosmalen won hij vrij overtuigend van Daniil Medvedev. Hij lijkt geen last te hebben van zenuwen, niet in die finale en niet bij zijn debuut op een grand slam. Hij is bezig aan een droomreeks, erg indrukwekkend.”

De zesvoudig kampioen op Wimbledon kent de coach van Van Rijthoven, Igor Sijsling, al heel lang. ,,Zijn moeder komt uit Servië, en we zijn van dezelfde generatie. Ik sprak Igor van de week nog even. Tim ken ik niet zo goed natuurlijk, maar ik ga mijn huiswerk doen en alle benodigde analyses uitvoeren om voorbereid te zijn. Hij heeft niets te verliezen natuurlijk en zal opgewonden zijn om op het Center Court of Court 1 te spelen. We zijn allemaal ooit in die positie geweest natuurlijk.”

Volledig scherm Novak Djokovic. © ANP / EPA

Laatste nederlaag in 2017

Twintigvoudig grandslamkampioen Djokovic gaat voor zijn vierde opeenvolgende titel op Wimbledon. In de zomer van 2017 verloor hij er voor het laatst, toen hij in de kwartfinale met een elleboogblessure moest opgeven tegen de Tsjech Tomas Berdych.

Djokovic liet afgelopen maandag in de eerste ronde tegen Kwon Soon-woo uit Zuid-Korea nog een set liggen, maar was woensdag ook al in drie sets te sterk voor Thanasi Kokkinakis uit Australië. Zondag (dit jaar voor het eerst een speeldag op Wimbledon) wacht voor Djokovic dus zijn partij in de vierde ronde/achtste finale tegen Tim van Rijthoven. In de kwartfinale is Carlos Alcaraz een mogelijke tegenstander voor de winnaar.

Djokovic won twintig grandslams, net als Roger Federer. De Serviër was al zes keer de beste op het gras in het zuiden van Londen: in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 en 2021. Rafael Nadal, in de vierde ronde waarschijnlijk de tegenstander van Botic van de Zandschulp, is recordhouder bij de mannen met 22 eindzeges.



Djokovic en Nadal wonnen liefst 14 van de laatste 16 grandslams. De hegemonie van de ervaren veelvraten uit Servië en Spanje werd sinds 2018 alleen doorbroken door Dominic Thiem en Daniil Medvedev, die de laatste twee edities van de US Open wonnen. Beide spelers zijn niet van de partij op Wimbledon.

Van de Zandschulp morgen in tweede partij

Botic van de Zandschulp neemt het zaterdag in de derde ronde van Wimbledon op baan 2 op tegen Richard Gasquet. De als 21ste geplaatste Nederlander en de Fransman spelen de tweede wedstrijd na 12.00 uur Nederlandse tijd.



Voor het duel tussen Van de Zandschulp en Gasquet, de mondiale nummer 69, wordt op baan 2 de vrouwenwedstrijd tussen Harmony Tan uit Frankrijk en de Britse Katie Boulter gespeeld.

Van de Zandschulp (26) kan na Tim van Rijthoven de tweede Nederlander worden in de vierde ronde van Wimbledon. Van Rijthoven (25) versloeg vrijdagmiddag de Georgiër Nikoloz Basilasjvili.

Rafael Nadal, in de vierde ronde mogelijk de tegenstander van Van de Zandschulp, neemt het in de derde en laatste partij op het Centre Court op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. Op de honderd jaar oude hoofdbaan van Wimbledon begint de eerste wedstrijd om 14.30 uur. Voor het eerst zal er ook actie zijn op de middelste zondag op Wimbledon, waar dat traditioneel een rustdag was voor de tennissers en het gras.

Van de Zandschulp verloor in de openingsronde van het dubbelspeltoernooi van Wimbledon. Samen met zijn Amerikaanse partner Mackenzie McDonald verloor hij na een 2-0-voorsprong in sets in vijf sets van de Slowaak FIlip Polasek en John Peers uit Australië. Het werd 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-2.

Voor Van de Zandschulp, die zaterdag in de derde ronde van het enkelspel aantreedt, was het voorlopig zijn laatste dubbelspelwedstrijd op een grandslamtoernooi. Hij gaf eerder deze week aan in de toekomst niet meer mee te doen aan het dubbelspel om zijn krachten te sparen voor het enkelspel.

Alcaraz overtuigend door

Ook de als vijfde geplaatste Carlos Alcaraz uit Spanje bereikte overtuigend de vierde ronde. De 19-jarige Alcaraz was met 6-3, 6-1, 6-2 veel te sterk voor de Duitser Oscar Otte, die als 32e geplaatst was. De partij duurde slechts een uur en 38 minuten.

Alcaraz, die in de vorige ronde Tallon Griekspoor versloeg, verloor vorig jaar al in de tweede ronde op Wimbledon. Hij treft nu de Italiaan Jannik Sinner, die John Isner in drie sets uitschakelde: 6-4, 7-6 (4), 6-3.

In de derde en laatste wedstrijd op het Centre Court kende de Britse hoop Cameron Norrie weinig moeite met Steve Johnson uit de Verenigde Staten: 6-4 6-1 6-0. Voor de als negende geplaatste Norrie is het pas de eerste keer dat hij verder komt dan de derde ronde op een grandslamtoernooi.

Wereldrecord aces voor John Isner

De Amerikaanse tennisser John Isner (2,08 meter) zette een wereldrecord neer op Wimbledon. Hij sloeg tegen Jannik Sinner zijn 13.729ste ace als proftennisser. Daarmee ging hij over het record van de 2,11 meter lange Kroaat Ivo Karlovic (43 jaar, prof sinds 2000) heen.

