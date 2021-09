Djokovic verslaat Deense tiener in eerste ronde US Open

Griekspoor bereikt tweede ronde US Open en wacht clash met Djokovic

4:02 Tallon Griekspoor heeft dankzij een zege in vijf sets op de Duitser Jan-Lennard Struff de tweede ronde bereikt op de US Open. Het werd 2-6, 7-6 (3), 4-6, 6-4, 7-5 voor de nummer 121 van de wereld. Struff is de mondiale nummer 52.